الآلية السياسية الأمنية تجيز إنشاء إشرافية مشتركة لمنطقة آبيي





أعلنت الآلية الأمنية المشتركة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان عن إنشاء إشرافية مشتركة حول منطقة آبيي وتوصلت الى توافق حول القضايا المطروحة بين الجانبين ، جاء ذلك لدى ختام إجتماعاتها اليوم بالخرطوم.

وأكد الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيرالدفاع السوداني المكلف رئيس اللجنة المشتركة أنه تم الإتفاق علي إنشاء إشرافية مشتركة لمنطقة آبيي كما تم الإتفاق على فتح المعابر الفوري وتفعيل قطاع النقل النهري بين البلدين وإزالة كافة المعيقات السابقة وقال الفريق ياسين أنهم توصلوا الى معالجة كثير من المشاكل العالقة ،

من جانبها أكدت انجلينا اتيم وزير دفاع دولة جنوب السودان أن اللجنة المشتركة توصلت الى نتائج إيجابية بشأن القضايا العالقة وأشارت الى مضي البلدين قدما في معالجة كافة العوائق وفتح قنوات التواصل من خلال فتح المعابر الحدودية والنقل النهري ما من شأنه خدمة شعبي البلدين إقتصاديا.

وأوصت الآلية بضرورة ضبط ومراقبة المواطنين في الحدود بين البلدين و تسريع العمل المشترك وتنفيذ المعابر الحدودوية وذكرت انه حان الوقت للتحول الى المرحلة الثانية للعمل في الية التحكم ومراقبة الحدود.

وتشير “سونا” الى أن الآلية المشتركة وضعت قضية المعابر الحدودية وعمل المفوضية المشتركة للحدود ولجان الميل 14كأبرز أجندة إجتماعها .

و ظلت تعمل طوال الفترة السابقة على تعزيز العلاقات بين البلدين وصولا لمرحلة الإستقرار دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.

وكالة سونا