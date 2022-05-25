الثروة الحيوانية تشارك في المهرجان الدولي لسباق الهجن





تشارك وزارة الثروة الحيوانية فى المهرجان الدولي للهجن الذى يبدأ بعد غد 27 مايو ويستمر حتي 28 منه ، بتنظيم من نادى غرير لسباق الهجن وذلك بمضمار الهجن بمنطقة أبوجيرة بمحلية شرق النيل.

واوضح دكتورمحمد زين موسى رئيس المجلس القومى لبحوث وتنمية الإبل في تصريح صحفي أن مشاركة وزارة الثروة الحيوانية تمثل أهمية كبيرة في الشراكة بين المؤسسات ذات الصلة فى الاهتمام بتنمية الإبل والعناية بها من أجل تطوير رافد من روافد الدخل القومي وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد .

وأضاف أن المهرجان يتناول قضايا أساسية تتعلق بالأنشطة والسباقات والمزايين ، وتمني أن ينعكس المهرجان إيجابا على مربى الإبل ورفع مستوى معيشتهم من خلال تمكينهم من الاستفادة القصوى من الإمكانات المتميزة لهذا الحيوان وذلك بإدخاله فى دائرة الاقتصاد على جميع المستويات محليا، إقليميا ودوليا.

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان تشارك فيه مؤسسات ومنظمات مختلفة ذات صلة بالابل وانشطتها من داخل وخارج السودان إذيعد ملتقى دوليا فريدا من نوعه فى عالم الإبل بالسودان من أجل تنمية الثروة الحيوانية والمجتمعات الرعوية بالسودان .

صحيفة الصيحة