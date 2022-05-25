شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تغني (كدة كدة يا التريلا) وتضيف لها أبيات جديدة قام بصياغتها أعلى المسرح





أعادت الفنانة السودانية المعروفة ندى محمد عثمان (القلعة) تقديم الأغنية السودانية الشهيرة (كدة كدة يا التريلا) بتنفيذ موسيقي جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت المطربة صاحبة الجماهيرية العريضة بالأغنية خلال حفل خاص قامت بإحيائها بالصالة الذهبية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لما كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم فقد قامت القلعة باضافة “كوبلي” أو بيت جديد للأغنية قامت بصياغته وتأليفه أثناء غنائها بالمسرح حسب ذكر المتابعون.

ويقصد المتابعون الجزء الذي تقول فيه الفنانة (شايل ليهو كاميرا وعامل فيها مصور), الجدير بالذكر أن الأغنية حققت شهرة واسعة وتغنى بها عدد من المطربين المصريين والنوبيين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين