وشوم أحمد سعد تعرضه لموجة انتقادات خلال أداء العمرة





تعرض الفنان المصري، أحمد سعد، لموجة من الانتقادات بعد قيامه بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي مناسك العمرة.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ظهر فيه بملابس الإحرام من داخل المسجد الحرام، وهو يدعو بالخير لنفسه، قائلا: “اللهم أبعد بيني وبين كل ذنب يحول بيني وبينك يا الله.. أمين يا رب العالمين”. وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث عبر البعض عن إعجابهم به وتمنوا من الله أن يتقبل أعماله، فيما انتقدوه آخرون بسبب الوشوم المنتشرة على جسده والتي ظهرت جلية من ملابس الإحرام. وكذلك ارتداء الفنان حظاظات مع لبس الإحرام.

مزمز