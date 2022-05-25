شاهد بالصورة.. فنان وموزع موسيقي سوداني يعلن ارتباطه بفتاة (الاستوب) التي رفعت لافتة تطلب فيها الزواج





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور حديثة تظهر فيها الفتاة التي رفعت ورقة بأحد الشوارع بالعاصمة الخرطوم وتطلب من خلالها الستر والزواج.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة من خلال الصورة وهي تقف جوار الفنان والموزع الموسيقي إيهاب جعفر.

وقالت ذات الصفحات التي تتابعها محررة موقع النيلين أن الفنان والموزع الموسيقي إيهاب جعفر قد قرر الارتباط بفتاة الاستوب عقب اللقاء الاول بينهما.

من جانبهم فقد بارك أعضاء ومرتادي الصفحات للفنان إيهاب والفتاة وتمنوا لهم اكتمال ترتيبات الفرح بخير وأن يسعدهم الله ويبارك لهما في مشروعهما الزوجي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين