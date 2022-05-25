شاهد بالفيديو والصورة.. عريس سوداني يعرض لحظات رومانسية له مع عروسته يتبادلان فيها الأحضان واللحظات الجميلة والخلافات تضرب مواقع التواصل بسبب المقطع





أثار عريس سوداني ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا, وذلك في أعقاب نشره لمقطع فيديو مع عروسته وهما في لحظة صفاء وفرح ومحبة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة على مواقع التواصل المختلفة العريس وهم يحضن زوجته ويقبلها في رأسها وسط أجواء رومانسية.

كما قام العرسان بالتقاط لقطات جميلة على أحد الشواطئ بالقرب من البحر,كما ظهرا وهما يقودان حصانين ويحتفلان بإطفاء الشموع في لحظات احتفالية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أشاد بعض المعلقين وخصوصاً السيدات والفتيات المتابعات بالرومانسية والحب الكبير الذي يكنه العريس لعروسته للدرجة التي جعلته يفاخر به أمام كل الناس.

فيما انتقد عدد كبير من المعلقين العريس بسبب عرضه لمثل هذه اللقطات الخاصة والتي لا تجب أن تخرج من هاتفه وهاتف زوجته, كما أنتقدوا طريقة احتفالهما وتبادلهما للأحضان ونشرها على الملأ.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين