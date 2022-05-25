القائد العام يتفقد القوات في حمداييت و العلاو و القلابات





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالروح المعنوية العالية للأفراد بالمنطقة العسكرية الشرقية، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين لحدود البلاد وأمنها واستقرارها و متعهدًا بالاستمرار في توفير كافة متطلبات تنفيذ واجبها المقدس في تأمين مقدرات البلاد ، وذكر أن هذه القوات لن تحتاج لوصية أو تذكير بأهمية الأدوار التي ظلت تضطلع بها في تاريخها الطويل.

وفي ذات السياق حيا جموع المواطنين الذين احتشدوا لتحيته بمناطق حمداييت و القلابات، وقد وجه بصيانة مدرسة حمداييت الأساسية وقسم الشرطة وتشييد ناد للشباب ودعمًا ماديًا لقطاعي الشباب والمرأة، موجها بإكمال مرافق خدمات الكهرباء، كما قدم دعمًا ماديًا لبعض مواطني مدينة القلابات.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم للقوات والمواطنين بمناطق حمداييت، العلاو و القلابات

يرافقه السيد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين و كان في إستقباله قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن أحمدان محمد خير و قادة الفرق و الضباط وضباط الصف بالمنطقة الشرقية.

وكالة سونا