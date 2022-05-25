سوداني ينشر استشارة مثيرة للجدل (كنت اشك أن زوجتي على علاقة مع شاب من جنسية عربية وبعد فترة انجبت لي مولود لونه أبيض مع العلم أنا أسمر وهي سمراء..انا في حيرة من أمري فماذا أفعل؟)





أثار سوداني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك في اعقاب نشره لاستشارة مثيرة عبر إحدى الصفحات المختصة في نشر المشاكل والاستشارات العاطفية بغرض حلها ومناقشتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قال الرجل في استشارته: ( اقسم بالله اقول الحق عندي زوجتي وعندي منها بت وتاني جابت لي بت وهي عندها ولد من راجل تاني اتوفا وانا اتزوجتها).

وتابع: (المشكلة وين انو قبل ماتحمل بالبت حصل موقف هو شنو ضربت لي تلفون قالت لي ماشة العيادة موديا ولدا الدكتور قلته ليها تمام تاني ضربت قالت حولونا مستشفي تانية في الحقيقة قلبي اكلني اتصلته عليها انت في المستشفي الفلاني قالت لي ايوا طيب انا بره المستشفي وفتشتكم انتو مافي قالت لي لالا نحن جينا مستشفي تاني المهم كزبت وانامشيت الموضوع).

وأضاف بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: (بعدين في ود من اولاد الحله امه من جنسية عربية وابوه سوداني وكنت حاسي في حاجة ماطبيعية بيناتم هوسايق ركشة قلته ليها تاني ماتركبي مع الزول ده المهم بعد المشكلة الحصلت طلعت حامل لمن ولدت جابت بنت ولونا بيضاء وانا اخضر وهي خضراء البت بيضاء والولد لونه أبيض).

وختم الرجل استشارته التي طلب من خلالها مساعدته: (انا محتار اعمل شنو افيوديني وعظم الله اجركم ومشكورين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين