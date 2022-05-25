(تلف) مستند اتهام أساسي في قضية فتوى قتل المتظاهرين





كشفت المحكمة اليوم، عن تلف مستند اتهام رئيسي عبارة عن قرص مدمج (سي دي) في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، وثلاثة من رموز النظام السابق على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

وكشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر، عن إفادة وردتها من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالخرطوم تفيد بأن مستند الاتهام محل الدعوى الجنائية عبارة عن اسطوانة “قرص سي دي” والتي تم إرسالها لها من قبل المحكمة للفحص، ويحوي المستند حوارات تخص المتهمين محل البلاغ قد تعذّر فتحه وذلك لتعطله نتيجة لوجود (خدوش) به لا تسمح بتشغيله.

صحيفة الصيحة