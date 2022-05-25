شاهد الفيديو الذي أثار ضجة غير مسبوقة.. لحظة تحرش رجال بسيدة في أحد الأسواق السودانية والاحتكاك بها.. السيدة تستجيب للتحرش وشاب يصور المشهد كاملاً





أثار مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب ضجة غير مسبوقة وذلك بسبب خطورة ما يحتويه الفيديو بداخله.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع المثير أظهر سيدة سودانية وهي تتعرض للتحرش بالاحتكاك داخل سوق بأحد المدن السودانية.

وقام شاب بتصوير المقطع الذي تجاوزت مدته الدقيقة عبر كاميرا هاتفه, وظهر الرجال وهم يتناوبون على التحرش بالسيدة التي لم تبدي أي اعتراض أو ردة فعل إلا في اللحظات الأخيرة حينما تركت مكانها الذي كانت تقف فيه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم صبوا جام غضبهم على الرجال والسيدة وحتى الشاب الذي قام بتصوير المقطع وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين