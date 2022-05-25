لم اتفاجأ بسقوط الإنقاذ .. علي كرتي: الحركة الإسلامية لها الحق في إعادة نفسها والمشاركة في الانتخابات





قال الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية، علي كرتي وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالحزب المحلول المؤتمر الوطني إنه لم يتفاجأ بسقوط الانقاذ.

وأوضح في مقابلة على قناة “طيبة” مساء اليوم الاربعاء أنه تفاجأ بسرعة سقوط حكومتهم وأعتبر أن الاعتصام لم يكن كافيا لسقوط الإنقاذ.

ورفض كرتي تحميل أي شخص مسؤولية ماجرى وقال إنه حاول مع مسؤولين إصلاح الأوضاع قبل السقوط إلا أن الامور لم تكن قابلة لذلك.

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون متصالحا مع نهاية الانقاذ، واعتبر أن خيرها عظيم وأقر بأنهم كانوا يرون أن هنالك تراجعاً في الحكومة وفي ذات الوقت يعولون على الحوار، وأضاف “لم يكن هنالك من يريد أن يستمع وإن اللجنة الأمنية لم يكن من الضروري أن تقوم بهذا العمل”.

وقطع بأنهم لن يقبلوا بما وصفها بالإجراءات غير القانونية التي أبطلت وحلت حزب المؤتمر الوطني، وأعلن أن هنالك حركة قوية مع محامين في هذا الشأن.

ونوه كرتي إلى أن الحركة الإسلامية لهل الحق في إعادة نفسها والمشاركة في الانتخابات وقال “إن الحركة لن تبقى كما كانت عليه قبل 11 أبريل”، وكشف عن اصطفاف إسلامي على وثيقة جديدة قال إن طبيعتها أوسع من الاصطفاف الإسلامي السابق، وأضاف “ليس هنالك فيتو على الإسلاميين”.

وتوقع أن كرتي تتبعثر مشاورات الآلية الثلاثية وقال إنها ليست على اتفاق لإدارة الوفاق الوطني.

باج نيوز