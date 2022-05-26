شاهد بالفيديو.. خلال بروفة لإحدى حفلاتها الجماهيرية.. الفنانة هدى عربي تظهر بأزياء مثيرة للجدل وتنال حظها من الردم





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي في إحدى بروفاتها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد بثت الصفحات المقطع الذي تعرضت فيه الفنانة صاحبة الجماهيرية العريضة لهجوم شرس من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت هدى خلال البروفة التي أجرتها قبل أيام من حفلها الجماهيري الذي أحيته برتينة بأزياء مثيرة للجدل حيث ظهرت ترتدي جلباب أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل.

وعرضت المطربة الشهيرة نفسها للردم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بهذه الأزياء التي وصفها المتابعون بالمثيرة, وطالبوها بضرورة الاحتشام أمام الرجال حتى تحظى باحترام الجميع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين