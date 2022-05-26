شاهد بالفيديو.. المذيعة السودانية رشا الرشيد تغني لأول مرة بأجمل الأغنيات السودانية (مبروك عليك الليلة يا نعومة) وهذا رأي الجمهور في صوتها





استضافت الإعلامية لينا زين العابدين عبر إحدى برامجها التي تقدمها على إذاعة برو المذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد في دردشة خفيفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد فاجأت المذيعة المعروفة المشاهدين والمتابعين بغنائها لأول مرة, وذلك بعد أن اشتهرت بتقديم البرامج التلفزيونية.

وتغنت رشا بعد طلب من مقدمة البرنامج لينا زين العابدين التي طالبتها بتقديم أغنية للسادة المتابعين, وغنت الرشيد بأشهر الأغنيات السودانية (مبروك عليك الليلة يا نعومة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أشاد بالمذيعة الشهيرة وبموهبتها العالية في الغناء, حيث طالبها بعض المعلقين بضرورة إجراء تمارين صوتية لمواصلة الغناء والابداع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين