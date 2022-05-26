شاهد بالفيديو.. طفل سوداني بدع في العزف على آلة الإيقاع.. الفنان يبدي اعجابه الكبير به وجمهور مواقع التواصل يتنبأ له بمستقبل باهر





خطف طفل سوداني صغير الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك في أعقاب تألقه في العزف على الإيقاع.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر الطفل مهارة كبيرة في العزف على الإيقاع وذلك خلال الدقائق القصيرة التي تم تصويرها له.

وظهر الطفل وهو يعزف خلف أحد الفنانين المبتدين ورفقة عازفين شباب, حيث أظهر براعة كبيرة في العزف على الآلة الأمر الذي نال اعجاب الفنان الشاب.

من جانبهم فقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموهبة الطفل وتوقعوا له مستقبل كبير في المشوار الفني إذا ما حافظ على موهبته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين