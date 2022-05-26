طلب من السودان للاتحاد الأفريقي





قالت وزارة الخارجية، إن السودان يتطلع للعمل مع أشقائه الأفارقة لتحقيق الأهداف المنشودة في استراتيجية أجندة أفريقيا 2063م، بإعادة عضويته بالاتحاد الأفريقي.

وأصدرت الخارجية اليوم، بياناً بمناسبة يوم أفريقيا، وأكدت التزام السودان الصادق بدعم وإعلاء كافة المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وثمن البيان جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمة ايقاد لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وتناول البيان ميلاد منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963م، والذي كان نتاجًا لتفاني وإخـلاص الآباء الأوائل، وتتويجاً لجهدهم الدؤوب، وغاية لحلمهم الكبير أن يروا الأفريقيين أحراراً مستقلين وأخوةً متحدين، وإن تعددت سحناتهم وتنوعت مشارب ثقافاتهم ولغاتهم.

وقال البيان إن ستون عاماً مرت من العمل الأفريقي المشترك بذلت فيها منظمة الوحدة الأفريقية ومن بعدها الاتحاد الافريقي جهوداً كبيرة لتثبيت دعائم الأمن والسلام والتنمية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، وتمثل أجندة أفريقيا 2063 وخططها التنفيذية إستراتيجية للنهوض الشامل وإطاراً قارياً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفريقيا ورخاء شعوبها.

وأضاف “علي الرغم من وجود العديد من الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار إلا أن هنالك الكثير مما ينبغي عمله في أعقاب انحسار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعوب القارة، فضلاً عن التحدي الماثل في الأمن الغذائي في ظل تناقص احتياطات القمح والحبوب الغذائية كإحدى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا”.

صحيفة الصيحة