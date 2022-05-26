الشرطة تتخذ إجراءات ضد أحد منسوبيها تورط في محاولة تهريب (11) كيلو ذهب





شرعت قوات الشرطة في إتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في مواجهة أحد منسوبيها تورّط في مُساعدة شخص حاول تهريب (11) كيلو جرام ذهب بمطار الخرطوم.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنها ظلّت بالتنسيق مع الجهات الأخرى تراقب وتحلِّل ظاهرة الضبطيات والتهريب عبر مطار الخرطوم.

وأضافت “وما حدث بتاريخ اليوم أثناء رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة لدولة الإمارات العربية (ترانزيت) من محاولة تهريب سبائك ذهب تزن حوالي (11) كيلو جرام خاصة بأحد ركاب الرحلة المذكورة ويدعي (ط، م) بمساعدة أحد مناوبي وردياتنا العاملة بالمطار ويدعي (م، ع، م) مما يخالف أدبيات وأخلاقيات مهنة الشرطة وقواعد مدونة السلوك الشرطي ويهزم واجباتنا تجاه حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب”.

وأكدت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتي تُناسب هذا الجرم وهو سلوك فردي مرفوض ينسب لصاحبه، وعمل جبان وطعن من الخلف للشرطة ولشعبنا ممن هو مؤتمن في ظل الظروف والمعاناة الراهنة.

وقالت “سنقوم بكل ماهو لازم تجاه ذلك وهو سلوك شخصي منبوذ لا يشبه الشرطة السودانية وإرثها التليد وتاريخها الممتد الناصع البياض”، مؤكدة شروع الشرطة في اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة وتحقيق شامل بما بضمن محاسبة جميع المتسببين دون استثناء تحقيقاً للردع العام والخاص ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مستقبلاً.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة