الحكم بسجن خروف 3 سنوات بعد إدانته بقتل امرأة مسنة بجنوب السودان!





أصدرت محكمة في مدينة رمبيك بدولة جنوب السودان الأربعاء من الأسبوع الماضي على خروف بالسجن ثلاث سنوات وفرض غرامة 5 بقرات على صاحب الخروف.

وتعود تفاصيل القضية حسب صحيفة السودان اليوم، إلى أن الشرطة في مقاطعة رومبيك الشرقية بولاية البحيرات بدولة جنوب السودان القت القبض على خروف قام بقتل امرأة مسنة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويقال أن الخروف هاجم المرأة وقام بنطحها على صدرها عدة مرات مما أدى إلى وفاتها.

ووفقًا للقوانين العرفية في ولاية البحيرات ، يتم منح أي حيوان أليف قتل شخصًا كتعويض لأسرة المتوفى.

صحيفة المرصد