استمرار معالجة أزمة شح المياه بالخرطوم





شدد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، على تضافر جهود الهيئة لحل أزمة شح المياه في عدد من المناطق المتأثرة بالولاية.

وقال، خلال لقائه أمس، وفداً من قبيلة الكلاكلات، برئاسة د. الشيخ مصطفى طه، إن الهيئة تولي شح المياه في مناطق الكلاكلات اهتماماً متعاظماً، وأضاف: “اتخذت الهيئة تدابير فنية وهندسية لتخفيف وطأة الشح”، موضحاً أن الحلول الجذرية للمشكلة تكمن في إنشاء محطات نيلية جديدة بسعات كبيرة في جنوب الخرطوم وأم درمان وشمال بحري وشرق النيل، مؤكداً على مبادرة الوفد في توفير الأرض على النيل لإنشاء محطة بالمنطقة، موضحاً أن الإدارة المختصة بالهيئة ستقوم بإجراء الدراسات الأولية اللازمة للمشروع، وأشار عضو الوفد، فيصل الدرديري، لاستنفار الجهد الشعبي في مناطق الكلاكلات، لدعم مبادرة مشروع إنشاء محطة مياه بالمنطقة، داعين لتوفير الحلول الآنية لتخفيف شح ونقص المياه في المناطق المتأثرة .

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني