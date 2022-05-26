مدير مياه الخرطوم يتوعد بفصل المخالفين لاجراءات توصيل الشبكات





أعلن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، عن وضع اجراءات مشددة، للمخالفين لاجراءات التوصيل من الشبكات الأساسية للمياه. وقال العجب في تصريح لـ”الحراك”: إذا كان المتورط في التوصيل العشوائي يتبع للهيئة ستتم معاقبته ادارياً وبالتالي يتم فصله من العمل.

وجزم العجب، بعدم تدوين أي بلاغات في مواجهة متورطين في تخريب متعمد لشبكات المياه بالولاية حتى الآن، مرجعاً تمدد أزمة العطش بالعاصمة، لجملة أسباب أهمها، ارتفاع درجات الحرارة، والتوصيل العشوائي لبعض المواطنين من الخط الناقل والسحب المباشر بالموتورات، الأمر الذي قال العجب تسبب في عطش الكثيرين من المواطنين، خصوصاً من هم بآخر الشبكات، بجانب زيادة أعداد المكيفات بالمنازل، وقال إن لديهم تجارب تؤكد بأن المكيف الواحد يستهلك برميلاً كاملاً في اليوم، اضافة إلى فشلهم في التحكم في توزيع المياه بعدالة بين الجمهور، فضلاً عن اسراف فئات كبيرة من الناس في المياه، لجهة ان للناس مطلق الحرية في تخزين المياه بالكميات التي تغطي حاجتهم – بحسب قوله.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي