(الحرية والتغيير) تطلق نداء (الخطر)





أطلقت قوى الحرية والتغيير، تحذيرًا خطيرًا، بشأن تصاعد عنف السلطة الانقلابية وتهديد الأمن الغذائي للبلاد، معتبرةً أنّ القادم سيكون أسوأ. وقالت قوى الحرية والتغيير، إنّ الأمر يتطلّب استجماع الوحدة والقوّة، لمواجهة الانقلاب بكلّ حزمٍ وحسمٍ. وأضافت:” القادم أسوأ وإنّ لم نستجمع وحدتنا وقوانا ونواجهه بكلّ حزمٍ وحسمٍ فإنّ التكلفة ستصبح أغلى يوماً بعد يومٍ”.، وقالت إنّ هذا الانقلاب خطرٌ داهمً يصيب كلّ بنات وأبناء الشعب، ومقاومته وهزيمته فرض عين.

ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان أمس الأربعاء، إلى فتح تحقيقٍ دوليّ حول أحداث العنف في أرجاء البلاد المختلفة، وضمان كشف الحقائق ومحاسبة مرتكبي الجرائم بصورةٍ علنيةٍ وشفافةٍ. وأشارت الحرية والتغيير إلى أنّ المحاصيل المنتجة محليًا بدأت تجد طريقها إلى خارج البلاد، بسبب ممانعة سلطة الانقلاب عن توفير الموارد لشراء محصول القمح المحليّ. وأضافت ” امتناع السلطة الانقلابية عن شراء القمح المحليّ رغم تضاعف أسعاره العالمية، يرمي بالمزارعين للتهلكة إذ يعجزهم عن دفع ما عليهم من التزاماتٍ، ويسهم في فشل الموسم الزراعي السنة المقبلة، ويهدد الأمن الغذائي للبلاد.

صحيفة الحراك السياسي