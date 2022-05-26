أطباء السودان: القوات الانقلابية أطلقت ”الغاز المسيل” على مستشفى الجودة





تقول اللجنة إنّ هذه الخطوة أدّت إلى اختناق المرضى الذين بينهم حالات حرجة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والجهاز التنفسي.

أعلنت لجنة أطباء السودان، عن إطلاق السلطات للغاز المسيل للدموع، أمام مستشفى الجودة مباشرةً، الخميس، ما أدّى إلى اختناق المرضى.

وقالت لجنة أطباء السودان في تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ القوات الانقلابية لا تراعي حرمات المستشفيات، وأنّها مجرّدة عن القيم والإنسانية.

ودعت مقاومة الخرطوم إلى مظاهرات، الخميس، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

باج نيوز