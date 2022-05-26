الشرطة تستأنف خدماتها بمجمع المغتربين يونيو المقبل





من المقرر ان تستأنف الشرطة خدماتها الخاصة بالمهاجرين بمجمع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج إعتبارا من يونيو المقبل . وتم خلال الاجتماع المشترك بين جهاز المغتربين وهيئة الجوازات والسجل المدني بحسب (سونا)، ظهر اليوم بوزارة الداخلية، التوقيع على البروتوكول الخاص بالتعاون المشترك بين الجانبين حيث وقع عن جهاز المغتربين مكين حامد تيراب، الأمين العام للجهاز فيما وقع عن الشرطة الفريق شرطة موسى شره أحمد سليمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني. وقد تعهد جهاز المغتربين بالعمل على إزالة العقبات التي تعترض عودة الخدمة الى مجمع الجهاز . وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح توسيع المجلس الأعلى للهجرة من حيث المهام والمؤسسات العاملة في شأن الهجرة فضلاً عن تحسين إدارة ملف الهجرة .

كوش نيوز