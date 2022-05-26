الدقير: ما حدث اليوم من سلطة الانقلاب أثبت عكس ما تردّد





يقول عمر الدقير” ما يجري في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أكّد أنّ سلطة الانقلاب تعاني من عُسْر الفَهْم، ويثبت أنّ سلطة الانقلاب – على عكس ما تردد – غير راغبة في أية عملية سياسية”.

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، إنّ استمرار الاعتقالات وإغلاق الجسور والقمع المفرط لمواكب، الخميس، والذي طال المرضى والطواقم الطبية في المستشفيات، أثبت أنّ سلطة الانقلاب غير راغبة في أيّة عملية سياسية.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس.

وأشار الدقير، إلى أنّ سلطة الانقلاب لا تزال تعتقد أنّ مخالب الاستبداد كفيلة باصطياد إرادة مقاوميها وإجبارهم على الاستسلام لها كأمرٍ واقع.

وأوضح الدقير أنّ ما يجري في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أكّد أنّ سلطة الانقلاب تعاني من عُسْر الفَهْم لمعنى إرادة الحياة، وتتجاهل الدروس المبذولة في كتاب التاريخ الإنساني – وتاريخ الشعب السوداني تحديداً.

وأضاف الشعوب لا تستسلم للاستبداد وتتصدى لمخالبه المتوحشة بالهتاف الأعزل، وهي تراهن على النصر وطلوع الصباح .. وتكسب الرهان”.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز