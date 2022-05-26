شباب من (البجا) يعرقلون بيع الباخرة دهب





كشف مدير عام شركة الخطوط البحرية السودانية المهندس عبد العظيم حسب الرسول، عن بيع الباخرة (دهب) لشركة إماراتية بمبلغ اثنين مليون واثنين وخمسين ألف دولار، وأكد أنّ محتجين من أبناء البجا اعترضوا على قرار البيع وهددوا المشتري في بورتسودان وعرقلوا البيع وخاطبوا إدارة الرقابة البحرية بمنع تسليم الباخرة لملاكها.

وناشد حسب الرسول مجلس السيادة والحكومة المركزية بالتدخل العاجل لإثناء المحتجين عن منع البيع، وأوضح أن الباخرة لا تصلح للإبحار وقد سبق أن عملت ١٧% فقط منذ شرائها في العام ٢٠١٣ وتوقفت ٧٣% من الفترة، وأكد أن جميع اللجان الفنية أوصت بتخريدها ودفع عائدها كمقدم لشراء باخرة حاويات جديدة.

وأبان حسب الرسول أن الشركة اشترت نحو ٦٠٠ حاوية فارغة وتم تجهيز خط ملاحي بين جدة وبورتسودان، وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في التجارة البحرية، وأعلن كامل استعداد الشركة للتفاهم مع البجا ومنحهم التمييز الإيجابي الذي يستحقونه في كل أقسام فروع الشركة.

واشتكى مدير الخطوط البحرية من التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض باسم مجموعات قبلية، وشدد على أن الشركة أحرص ما تكون على إرضاء المجتمع المحلي وتوفير فرص التشغيل لأبناء المنطقة بمختلف قبائلهم وتكويناتهم.

صحيفة السوداني