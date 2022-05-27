شاهد بالفيديو.. ظهور مغترب سوداني شبيهاً للرئيس البشير يثير موجة من التعليقات





أثار ظهور مغترب سوداني شبيهاً للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وأثار المغترب السوداني بمدينة جدة “معاوية عبدالقادر شادول” ينحدر من قرية أرقي شمالي السودان، الذي ظهر بمقطع فيديو حول “طفلة العفاض” موجة من التعليقات التي ذهبت إلى شبهه بالبشير.



يُذكر أن معاوية شادول، من مواليد العام 1970، ناشط في العمل الخيري والاجتماعي، مقيم بالسعودية، في إجازة بالسودان هذه الأيام، متزوج وله بنتين اسيل واريام.

الخرطوم: (كوش نيوز)