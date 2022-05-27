شاهد بالصور.. إطلالة جديدة للإعلامية “لوشي” فاردة خصلات شعرها في أول ظهور لها عقب احتدام خلافها مع “حازم حلمي”





أطلت الإعلامية السودانية “لوشي المبارك”، باستايل جديد، في أول ظهور لها عقب احتدام خلافها مع زميلها الإعلامي “حازم حلمي”.

وظهرت “لوشي” بفستان عليه نقش بعدة ألوان، طويل، فاردة خصلات شعرها في مشهد لافت بإحدى المعارض بالخرطوم.

وكانت حدة الخلاف قد اشتعلت في الأيام الماضية بين الإعلاميين آلاء المبارك، الشهيرة بـ”لوشي” وحازم حلمي”، بعد أن اتهمته في حوار تلفزيوني مؤخراً، (بعدم انصافها وقطع علاقتها به نهائياً، مما استدعى حلمي أن يخرج في بث مباشر صباح اليوم غاضباً.

وقال حلمي: (شنو أنا ضربت ليهو وقلت ليهو انت غلطان ولازم تطلع عشان تنصفني، انتِِ منو أصلاً عشان أنصفك).

وكانت الإعلامية “لوشي المبارك” قد كشفت لأول مرة قصة قطع علاقتها الشخصية مع زميلها الإعلامي “حازم حلمي”، الذي كانت قد اصطحبته في رحلة فنية إلى اسطنبول.

وقالت “لوشي” في برنامج اعترافات على قناة البلد، بأن حازم حلمي للأسف لم ينصفني في موقف معين، ظلمت فيه، كان يتطلب منه أن يقف بجانبي بحكم اننا في مجتمع ذكوري.

الخرطوم: (كوش نيوز)