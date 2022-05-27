شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تهدد بطرد “فولكر” من قبل النساء في حال عجز الرجال عن طرده





هددت مواطنة سودانية بطرد المبعوث الأممي “فولكر بيرتس” من السودان، من قبل النساء في حال عجز الرجال السودانيين عن طرده.

وقالت المواطنة “عواطف الرشيد عبدالرحمن” في مقطع فيديو متداول، على منصات التواصل، موجهة رسالتها إلى المبعوث الأممي: يا دخيل يلا إلى بلدك، يا فولكر يلا إلى بلدك، وأقسمت بالله إذا لم يخرجوك الرجال عن السودان سنخرجك نحن النساء.



وأضافت بأن الحل سوداني سوداني، لايحتاج إلى تدخل أجنبي بأجندة خاصة، مشددة على ضرورة رحيله من السودان، كما رحل غيره من المستعمر.

الخرطوم: (كوش نيوز)