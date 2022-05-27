شاهد بالفيديو: جدل كثيف بمنصات التواصل عقب شراء مطربة سودانية شهيرة شقتين بتركيا بما يقارب (500) ألف دولار





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة شراء المطربة “إيمان لندن” شقتين بتركيا من مجموعة دينار، وتقدر قيمتها بحوالي( 500) ألف دولار بحسب ما ذكر رواد مواقع التواصل.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد آثار شراء إيمان لندن لتلك الشقتين جدلا كثيفا بمنصات التواصل، اعتراضا على شراء معظم الفنانين شقق بالخارج هل يعتبر تفاخر لبعضهما ام يرغبون في مغادرة البلاد والعيش بعيداً عن المصاعب التي يمر بها السودان.

الخرطوم:(كوش نيوز)