



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022م

صحيفة الانتباهة:

الصحة ترفع درجات التأهب القصوى لجدري القرود وتخصّص أماكن تحسبًا للإصابات

مصرع وإصابة 4 أفراد شرطة

حظر نقل القمح المحلي خارج الشمالية وعقوبات مشدّدة على المخالفين

والي غرب كردفان يتعهّد بملاحقة المنفلتين في أحداث غرب كردفان

عمّال الموانئ: خسائر”ترليونية” جراء حريق ميناء سواكن

صحيفة الصيحة:

مدير ميناء سواكن يكشف معلومات جديدة بشأن الحريق

المالية تفرض رسومًا جديدة على السكر المستورد

اجتماع لـ”الثلاثية” مع”عسكريين” برئاسة حميدتي ينادي بتعجيل الحوار المباشر

البرهان يدعو لإزالة العوائق التي تحول دون انسياب التعاون مع الجنوب

الصحة تخصّص أماكن بالمستشفيات تحسّبًا لتسجيل إصابات بـ”جدري القرود”

صحيفة أخبار اليوم:

– بعد القمح.. أكبر منتج للسكر في العالم يحد من تصديره للأسواق العالمية

– هواوي تؤكد التزامها بدعم مبادرات وبرامج الرقمنة في قطر

– الأمم المتحدة»: أزمات متعددة تهز العالم ..من الجوع إلى الديون

– تعاون قطرى خليجى لتنظيم عشرات الرحلات اليومية لكاس العالم

صحيفة الوطن:

– الكشف عن ظاهرة جديدة للاستيلاء على الذهب من ود رملي

– نائب رئيس حزب الأمة يقول فولكر دخل البلاد خلسة لتنفيذ أجندة و يجب أن يغادر.. تواصل الرفض

صحيفة بدون عنوان:

– – تنسيقيات المقاومة تقول إنها استنزفت القوات الإنقلابية في مليونية 26 مايو وحققت نصرا معنويا كبيرا

– اختناق المرضى والكوادر الطبية بمستشفى الجودة نتيجة لقذائف البمبان التي أطلقتها القوات الإنقلابية

– إعفاءات وتعينات لمدراء عدد من الجامعات الحكومية

– الآلية الثلاثية تجتمع بالمكون العسكري وولد لبات يوضح المطالب التي تقدموا بها

– مجلس الوزراء يقف على الإستعدادات الخاصة بموسم حج 1443 هجرية

– استئناف خدمات المهاجرين بمجمع المغتربين الشهر المقبل

– الشمالية تحظر نقل إنتاجها من القمح إلى خارج الولاية وعقوبات للمخالفين

– قرى غرب كردفان تودّع العطش بافتتاح أضخم مشروع مياه إقليمي

– أكاديمية الأمن العليا تخرّج قادة دارسين من مجلس الوزراء وكبريات المؤسسات الحكومية

– مجموعة من شرق السودان تهدد بنسف اتفاق بيع الباخرة السودانية دهب للهند والبحرية تصدر تعميما

– المراجع القومي العام يؤكد وجود حالات تعدي على المال العام

– المواطن وصاحب الفرن بين المعادلة الصعبة لإنخفاض أسعار الدقيق وزيادة تكاليف تشغيل الأفران

– مجلس التخصصات الطبية يبدأ بالجزيرة في إطار خطة إنشاء مراكز تدريب بالولايات

– استخدام الحمض النووي لمعرفة الأبوين بعد تزايد حالات الولادة خارج الإطار الشرعي

– 300 مليون جنيه لإكرام دفن الموتى في المشارح والمالية لاتستجيب

– الباكستان تدخل بثقلها للاستثمار في المعادن والنفط والكهرباء والطاقة المتجددة

– جياد الصناعية تنتج الآليات الزراعية الصغيرة 25 حصانا ووزارة الزراعة تبارك الخطوة

– الجهد الشعبي يساهم في تشييد طريق الصالحة هجيليجة الودي

– النجوم يفوز على النهضة في دورة أم صميمة الرياضية

– مدرب منتخب الناشئين يبدأ في إختبارات التصفيات النهائية تمهيدا للدورة العربية

– بعثة منتخبنا الوطني الأول تصل الدار البيضاء وتنزل بفندق هلنان شيلا

– شباب الهلال يواصلون التحضيرات ويلتقون وديا بفريق الأحرار الجمعة

– لجنة تسيير الهلال تفصح عن برنامج الجمعية العمومية المنعقدة بالسبت

– منتخب السودان الرديف يواجه الفائز من بورندي وجيبوتي في تصفيات الشان الإفريقية

صحيفة السودانيٰ :

– شباب من (البجا) يعرقلون بيع الباخرة دهب

– اتفاقية تشغيل مُشترك بين (سودانير) وشركة السعيدة اليمنية

– تلف “سى دي” يحمل أقوال المتهمين بقتل المتظاهرين

– عودة (70%) من سكان قرى أبيي لمناطقهم

– والي الخرطوم يوضح أسباب انفجار شبكة الصرف الصحي

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– البرهان يطلع على مخرجات الآلية المشتركة بين السودان وجنوب السودان

– الآلية الثلاثية تطرح مقاربة مفصلة للحوار والسيادي يؤكدإلتزامه بدعمها

– د.عبد الباقي عبد القادر يطلع على مجمل الأوضاع بولاية القضارف

– الهادي إدريس يطلع على الأوضاع بمحلية قريضة

– برطم يلتقي وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي المكلفة

– السفير الصيني بالخرطوم:موقفنا ثابت وواضح تجاه الأزمة السياسية السودانية

– القمة الاعلامية التركية الافريقية تختتم اعمالها

– اتفاق لنقل التجربة الاندونيسية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة للسودان

– المراجع القومي: نستهدف خفض الإنفاق الحكومي وضبط الصرف الدستوري

– والي الشمالية يحظر نقل محصول القمح المنتج محليا لخارج الولاية

– تكوين لجنتين لحصر الخساثر الناجمة عن حريق ميناء دقنة بسواكن

– الغرف التجارية: جهود لزيادة حجم التبادلات التجارية بين السودان وتركيا

– توفير مدخلات الإنتاج لعمليات زراعة القطن المطرى باقليم النيل الازرق

– وزير الطاقة والنفط يلتقي سفير دولة باكستان

– وزير الزراعة و الغابات يزور مدينة جياد الصناعية

– جهاز المغتربين والداخلية: ماضون في استكمال تجديدجوازات السودانيين في ليبيا

– مدير جامعة السودان يخاطب حفل استقبال الطلاب الجدد

– التوقيع على بروتوكول لعودة خدمات الشرطة لمجمع جهاز المغتربين

– تنفيذي بحري يؤكد على ضرورة إستمرار الإمداد المائي

– والي كسلا يطلع على إستعدادات إمتحانات الشهادة السودانية

– جياد تسلم مشروع الجزيرة بصات لترحيل العاملين

– المراجع القومي يستهل زيارته للجزيرة بلقاء الوالي

– توفير مدخلات الإنتاج لعمليات زراعة القطن المطرى باقليم النيل الازرق

– تكوين لجنتين لحصر الخساثر الناجمة عن حريق ميناء دقنة بسواكن

– اكتمال الترتيبات لانطلاق امتحانات شهادة الأساس بنهر النيل بالسبت المقبل

– والي الشمالية يدشن مشروع كفالة الأيتام بمحليات الولاية

– وزير التنمية الاجتماعية يسلم 960 شابا شنط معدات وأدوات حرفية

– ابراهيم جابر يختتم زيارته لكل من جمهوريتي الغابون وغانا

– قطاع التنميه الاجتماعية يستعرض سياسات وترتيبات حج العام 1443هـ

– القمة الإعلامية التركية الأفريقية تعقد أولى جلساتها باسطنبول

– والي غرب دارفور يؤكد عودة الاستقرار الأمني للولاية

– أمير الهوسا بالجزيرة يدعو لنبذ الخلاف وتحقيق السلم المجتمعي

– تنفيذ برنامج الرماية التدريبي لقوة حفظ الأمن بدارفور

– مساع لتطبيق التحول الرقمي في تقديم الزكاة بشمال دارفور

– والي الخرطوم يؤكد ضرورة تكامل الجهود لخدمة قضايا الدعوة

– الفرقة 18 مشاة تحتفي بتخريج الدفعة 47 مستجدين

– نمر ينعي شرطيين قتلا بالقرب من معسكر زمزم

– تعهدات من شركة المطارات القابضه بإكمال مطار الضعين

– الدفاع المدني يسيطر على حريف كبير بحاج زمار محلية دنقلا

– وزير مالية نهر النيل يلتقي بمجموعة التقنيات الإلكترونية

– مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية تنشط في التهريب باقليم النيل الأزرق

– مهرجان سباق الجمهورية الديربي السوداني بالخرطوم السبت

– برعاية محمد حمدان دقلو.. المهرجان الدولي للهجن السبت

– السودان يستهل مشوار (الشان) بمواجهة الفائز من مباراة بورندي وجيبوتي

– تصفيات بالسباحة لاختيار المنتخب المشارك في البطولات الخارجية

– 9 يونيو إفتتاح دوري السيدات لكرة القدم بكادقلي