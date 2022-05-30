السيادي يوجّه بالإسراع في تنفيذ المنحة السعودية المخصّصة للمياه الجوفية





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الضرورية وفي مقدّمتها المياه.

وشدّد خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، مدير وحدة تنفيذ السدود بوزارة الري والموارد المائية المهندس محمد نور الدين، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنحة السعودية المخصّصة لحفر خمسمائة محطة مياه جوفية بولايات البلاد المختلفة حتى تسهم في توفير المياه للمناطق المستهدفة، وأوضح أنه سيتم توزيع هذه المحطات بعدالة وشفافية للمناطق الأكثر حوجة للمياه، مشيراً إلى أنه تم وضع خارطة تفصيلية تحدِّد حاجة المناطق وفق أسس علنية مدروسة ستُسهم بصورةٍ كبيرة في توفير هذه الخدمة وغيرها من الخدمات لأهل السودان.

كما اطلع الزبير خلال اللقاء، على الموقف الراهن في تنفيذ المشروع، عقب توقيع العقود مؤخراً.

من جانبه، أعلن مدير وحدة تنفيذ السدود المهندس محمد نور الدين، عن تأهيل شركتي جيل العمران والجهاز للمقاولات لتنفيذ المشروع، وتم تسليمهما العقودات النهائية، وسيتم تسليمهما المقدّم للشروع في التنفيذ.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الاجتماع الأول بين الاستشاري والمقاول والمالك سيعقد الأربعاء المقبل لتحديد منهجية العمل وكيفية التنفيذ، وقال إن الإشراف الجيد على تنفيذ المشروع يُعد الركيزة الأساسية وعنصر النجاح الأول لهذا المشروع المهم، مشيراً إلى أن إنشاء المحطات ليس صعباً، غير أن التحدي الأكبر هو استدامة استمرار المشروع كمصدر لمياه الشرب في كل السودان.

وأثنى نور الدين على دعم ومساندة وزارة المالية للمشروع، من خلال مساهمتها في الخدمات الاستشارية وخدمات الإشراف عبر المكون المحلي.