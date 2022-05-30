عضو لجنة إزالة التمكين “خالد عجوبة” يكشف حقيقة هجرته النهائية إلى القاهرة عقب تسليم مستندات مهمة





نفى عضو لجنة إزالة التمكين المحلولة، “خالد عجوبة” ماراج في الوسائط حول هجرته النهائية واستقراره بالقاهرة، عقب اجتماع مع مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش.

وقال “عجوبة” في منشور على صفحته بفيسبوك الاثنين: انا مواطن سوداني وعندي حقوق من ضمنها حق الحركة والتنقل داخل السودان ولن ولم اتنازل عنها عشان القحاتة ولا عشان الكيزان.

مضيفاً: الآن أمارس نشاطي بشكل طبيعي داخل الأراضي السودانية وتحديدا منطقة الميناء البري وبجواري كوشة ضخمة على الناحية الشمالية من الميناء عجزت سلطات المحلية من نظافتها، واردف (انتو موتو، وانا النار ولاعو).

وكانت أخبار قد راجت بأن، عضو لجنة التمكين المحلولة خالد عجوبة، استقر به المقام في القاهرة، استأجر شقة فاخرة في ضاحية الهرم، وأن القرار تم بعد اجتماعه بالسيد صلاح عبد الله قوش، في كافيه سياحي فخيم في حي المهندسين مطلع الشهر الحالي.

وأفادت الأنباء أن إصرار عجوبة على عدم العودة مجددا للخرطوم قوبل بالرضا والاستحسان، بعد أن سلم كل مستندات لجنة ازالة التمكين، المُكلف بجمعها للسيد صلاح قوش، ولم تعد له من اهمية في الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)