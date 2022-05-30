تنسيقية الأحزاب الاتحادية : رفع الطوارئ و إطلاق سراح المعتقلين خطوة مهمة في اتجاه تهيئة المناخ للعمل السياسي الحر





رحبت تنسيقية الأحزاب الاتحادية ترحيبها بقرار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين .

و و وصفت التنسيقية في بيان اطلع عليه “باج نيوز” القرار بالخطوة المهمة في اتجاه تهيئة المناخ و الأجواء للعمل السياسي الحر الذي يقوم على الحوار المثمر الجاد لاستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي و حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة في إطار إشراك الكافة دون عزل لأحد أو تمكين لآخر.

و أضافت “مما يمهد الطريق لإكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بلوغا للاستحقاق الانتخابي الحر و النزيه و هذه الخطوة انتظرها المجتمع الدولي و الإقليمي لما فيها من دعم لتعزيز الثقة و إكمال المشاورات للخروج من الأزمة السودانية الراهنة القائمة على التشنجات و صناعة المواقف الذاتية الزائلة أمام فكرة صناعة المصلحة و توسيع دائرة الاشتراك في دعم مضامين ثورة ديسمبر المجيدة وصولاً إلى استكمال مطلوبات التحول الديمقراطي بإقامة انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه”.

باج نيوز