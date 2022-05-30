شاهد بالفيديو: خطفت القلوب بذكائها الخارق.. طفلة سودانية تتحدث الإنجليزية بطلاقة تنال الإعجاب والدعم من رواد مواقع التواصل





حظيت طفلة، ذكر الكثيرون إنها من منطقة الحاج يوسف بالخرطوم، بإعجاب رواد مواقع التواصل وذلك عقب مشاهدتها في فيديو وهي تتحدث الإنجليزية بطلاقة دون أي تلعثم .



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) خطفت الطفلة القلوب بذكائها الخارق وقدرتها على تحدث الإنجليزية بطلاقة كما يتحدث الكبار الذين تخرجوا من معاهد عليا.

رواد مواقع التواصل تمنوا للطفلة المواصلة في إجادة اللغة، وتنبأوا لها بمسيرة حافلة بالنجاحات عندما تصل مراحل متقدمة في الدراسة.

الخرطوم:(كوش نيوز)