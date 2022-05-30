المصارف: (90%) من النقود في أيدي الجمهور





أقر رئيس لجنة تسيير المصارف طه الطيب، بأن القطاع المصرفي يعاني من التسرّب النقدي، حيث أصبح الشيك أداة ضمان بدلاً عن نقود.

وقال خلال حديثه في حفل تدشين فرع جديد للبنك العربي السوداني بأم درمان اليوم، إن (10%) من النقود لدى الجهاز المصرفي و(90%) في أيدي الجمهور.

فيما طالبت مدير عام إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، ممثل محافظ بنك السودان المركزي نجوى شيخ الدين، بضرورة أن تلجأ المصارف إلى استخدام التطبيقات البنكية، مشيرة إلى وجود خمسة تطبيقات بنكية في السودان أسهمت في دخول الأموال للجهاز المصرفي.

صحيفة الصيحة