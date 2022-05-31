الأمم المتحدة تقدم للسودان منحة 20 مليون دولار





أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان خاردياتا لو ندياي عن منحة للسودان قدرها 20 مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

وقالت المنسقة في بيان صحفي : “ستسمح هذه المنحة بشراء وتوزيع المساعدات، وتوفير التغذية وخدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية ودعم لجان حماية المحاصيل للمزارعين في دارفور، وذلك لضمان حماية مئات الآلاف من الأشخاص في السودان من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة”.

وستتلقى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 12 مليون دولار أمريكي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 7 ملايين دولار أمريكي، ويتلقى برنامج الغذاء العالمي مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم اللوجستي.

صحيفة المشهد السوداني