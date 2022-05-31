توجيهات سيادية بشأن ترتيبات أداء شعيرة الحج





اطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبد الجبار المبارك، على آخر الترتيبات المتعلّقة بأداء شعيرة الحج للعام الحالي 1443 هجرية، إلى جانب نتائج سفر بعثة الحج للمملكة العربية السعودية.

ووجّهت عضو مجلس السيادة خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف عبد العاطي أحمد عباس، بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الراحة لهم، وتولي إدارة الحج الأمور الإدارية ليتفرّغ الحاج لأداء المناسك دون عناء.

وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف في تصريح صحفي، عن عقد مؤتمر صحفي، يوم غدٍ الثلاثاء، لاستعراض تكاليف وإجراءات حج هذا العام، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول ترتيبات الحزم الإحدى عشر المتعلّقة بالحاج بالمملكة العربية السعودية.

صحيفة الصيحة