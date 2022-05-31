ثورة في الهلال بسبب فضيحة ”الجاكومي”





بعد فضيجة المقطع الصوتي الجديد المسرّب للجاكومي.

أفادت تقارير صحافية، الثلاثاء، إنّ نادي الهلال سيخاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم، لإعادة تكوين اللجان المساعدة من المسابقات، استئنافات، شؤون لاعبين وانضباط وحكام.

وأوضحت صحيفة ريمونتادا الصادرة، الثلاثاء، أنّ الخطوة تجئ باعتبارها الردّ الرسمي من نادي الهلال على فضيحة المقطع الصوتي المسرّب لـ”محمد سيد أحمد الجاكومي”، نائب الرئيس بمجلس المريخ، والذي كشف من خلاله عن مساعدات كبيرة يجدها الهلال من داخل الاتحاد السوداني.

وقال الجاكومي الذي كان يشغل منصب رفيع بالاتحاد السوداني حتى وقت قريبٍ، ما يحدث من ردود أفعال من الاتحاد العام دائمًا بيكون من طلبات تصدّر من المنافس ـ الهلال ـ”.

باج نيوز