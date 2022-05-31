شاهد بالفيديو.. كاميرا هاوٍ ترصد “الرشيد سعيد” في أول ظهور له منذ انقلاب إجراءات 25 أكتوبر





رصدت كاميرا هاوٍ وكيل وزارة الثقافة والإعلام، السابق، والقيادي بتحالف قحت “الرشيد سعيد يعقوب”، بأحد شوارع الخرطوم، الثلاثاء، في أول له ظهور له منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقال ملتقط الفيديو: هذا هو (الرشيد سعيد، يا أخوانا هارب من السفارة الفرنسية).



وكانت أنباء قد راجت، عن اختفاء الرشيد سعيد، الذي يحمل الجواز الفرنسي، بالسفارة الفرنسية بالخرطوم، عقب قرارات 25 أكتوبر من العام الماضي، ولم يظهر بعدها في وسيلة إعلامية أو منشط سياسي.

الخرطوم: (كوش نيوز)