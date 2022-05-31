الأمم المتحدة تُقدِّم 20 مليون دولار للأمن الغذائي في السُّودان





أعلنت منسق الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي، عن منحة للسودان بقيمة 20 ملیون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمُواجھة الطوارئ.

وقالت: “ستسمح هذه المنحة بشراء وتوزيع التقاوي، وتوفير التغذية وخدمات المیاه والمرافق الصحیة ودعم مُزارعي دارفور”.

وأضافت: هذا سباق مع الزمن لضمان حماية مئات الآلاف من الأشخاص في السودان من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المُقبلة”.

وأوضحت في بيانها، أن منظمة “الفاو” ستتلقى 12 مليون دولار أمريكي و”اليونسيف” 7 ملايين دولار، فيما سيتلقى برنامج الغذاء العالمي مليون دولار للدعم اللوجستي.

صحيفة السوداني