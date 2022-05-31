إيقاف تصديقات القطع السكنية بولاية سودانية





أصدر المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور الماحي الشيخ محمد قرارآ إداريآ رقم 57 لسنة 2022 م قضي بموجبه إيقاف تصديقات القطع السكنية إعتبارآ من يوم الأحد الماضي إلى حين إشعار آخر.

وجاء إصدار القرار في إطار ترتيب وتنظيم أعمال الأراضي بمدينة الفاشر ولضبط البيئة الحضرية وتحكيم التصرف في الأراضي وتلافي التشوهات التخطيطية توطئة لاعداد خارطة موجهة للمدينة.

وتضمن القرار تعليق تصديقات الأراضي والتصديقات الفردية والجماعية التي تمت وإيقاف الدراسات الفردية والجماعية .

كما وجه القرار بإيقاف التصديقات الجماعية والفردية ورفع الكروكيات والإسكيتشات داخل مدينة الفاشر إلا للأغراض العامة والإستثمارية.

وحدد القرار مخطط الربوة الإستثماري بالفاشر بأنه سيظل المخطط المتاح حاليآ.

ووجه المدير العام لوزارة البني التحتية مديري الإدارات المتخصصة بضرورة وضع القرار موضع التنفيذ.

صحيفة الصيحة