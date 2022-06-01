شاهد بالفيديو.. همسات وحركات بين الفنان محمد الريان والفنانة ايمان الشريف أعلى المسرح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي 





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وغير مسبوقة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أبطال المقطع الفنان الشاب محمد الريان والفنانة الشهيرة ايمان الشريف اللذان ظهرا يتغنيان خلال حفل خاص.

وأظهر المقطع الفنان الريان وهو يهمس للفنانة في اذنها أثناء تقديمها لوصلتها الغنائية أعلى المسرح, حيث تهامس الثنائي بكلمات بينمها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد استغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع وجعلوا منه مادة دسمة تم تداولها وسط تعليقات متباينة.

حيث فسر بعض المتعصبين اللقطة على أنها مثيرة للجدل, فيما رأى البعض الآخر أن اللقطة أكثر من عادية خصوصاً وانهما زميلين وصديقين في الوسط الفني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين