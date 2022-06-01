شاهد بالفيديو: حاكم إقليم دارفور يفجرها داوية ويرد على المذيعة ” نمشي السماء ذات البروج ولاشنو؟!”





خلال لقاء له عبر إحدى القنوات التلفزيونية، أدلى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عددا من التصريحات على الهواء مباشرة، والتي كان من أبرزها رده على المذيعة الذي جعله يصبح عرضة للتنمر من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) طرحت المذيعة سؤال لمناوي مفاده ماذا تفعلون بقواتكم في ليبيا فاجابها “اتضايقنا في السودان نمشي السماء ذات البروج؟!” .

الخرطوم:(كوش نيوز)