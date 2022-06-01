لجنة (التفكيك المجمده) تنتقد فك تجميد حسابات قادة النظام السابق





استهجنت لجنة التفكيك ــ المجمدة، فك تجميد حسابات عدد من قادة النظام السابق متورطين في قضايا فساد، بناء على أوامر من المحكمة العليا، مشيرة الي أن البنك المركزي وجه المصارف بفك تجميد حسابات عدد من الذين صدرت ضدهم قرارات الاسترداد وتجميد الحسابات.

وأوضح اللجنة في بيان – حسب سودان تربيون – إن لجان التحقيق المشكلة من النيابة العامة وديوان المراجعة العامة أكدت وجود تجاوزات كبيرة في مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى تجاوزات في القرض المقدم من دولة الهند لقيام المشروع ومع ذلك “أنهى البنك المركزي تجميد حسابات عبد المحمود إسماعيل المتعافي، الذي هو واجهة لشقيقه والي الخرطوم الأسبق إسماعيل المتعافي المتهم في عدد من القضايا على رأسها فساد سكر مشكور”.

وقال البيان إن بنك السودان فك تجميد حسابات مأمون عبد المطلب ومحمد المأمون، وهما اسمان لشخص واحد يملك شركة نوبلز ومتهم في عدد من قضايا الفساد من بينها صفقة قطارات ولاية الخرطوم التي بموجبها حصل على ملايين الدولارات وعشرات قطع الأرضي التي استعادتها اللجنة لصالح الدولة.

وتحدثت لجنة التفكيك عن ان البنك المركزي فك حسابات مدير الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة محمد نجيب وزوجته هند مصطفى وأبنتيهما ريتاج وبسنت، إضافة إلى مرام وميرال كمال علي إبراهيم، وحسب البيان، كانت لجنة التفكيك استردت 107 قطعة أرض من محمد نجيب و175 قطعة أرض من هند مصطفى، جميعها داخل العاصمة الخرطوم، وقالت إنهما حاصلا على هذه الأراضي عن طريق المنح.

صحيفة الصيحة