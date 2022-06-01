أردوغان يؤكد أن بلاده لن تجري لقاءات ثنائية بعد اليوم مع اليونان





أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تجري بعد اليوم لقاءات ثنائية مع اليونان التي تنتهك المجال الجوي التركي.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات اليوم: “لن نجري بعد الآن لقاءات ثنائية مع اليونان.. واليونان لا تستخلص الدروس من التاريخ”.

وتابع أن “اليونان تنتهك مجالنا الجوي”.

هذا وكانت وزارة الخارجية التركية قد اتهمت اليونان بخرق المجال الجوي التركي بطائرات حربية من طراز “إف16″، في 16، 17 و18 أيار/مايو، الشيء الذي نفته وزارة الخارجية اليونانية يوم 21 مايو، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال أردوغان، قبل أيام، إنه يرفض لقاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك بعد أسبوع من التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال زيارته لواشنطن، ودعا خلالها إلى إعادة النظر في مبيعات الأسلحة الأميركية إلى أنقرة.

وقال أردوغان، في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي، بأنقرة: “لن ألتقي رئيس وزراء اليونان (كيرياكوس) ميتسوتاكيس، فهو لم يعد موجوداً بالنسبة لي”.

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

رأى الخبير الاقتصادي الجزائري، بلقاسم بوخروف، أن توصل أعضاء “أوبك” إلى اتفاق بخصوص تعليق مشاركة روسيا في اتفاق “أوبك +” هو أمر صعب عمليا، علاوة على أنه في حال تحقيقه قد يؤدي إلى تفكك المنظمة.

الجزائر- سبوتنيك. وقال بوخروف، الأستاذ المحاضر بجامعة مولود معمري في تيزي وزو، شمالي الجزائر، لوكالة “سبوتنيك”، إن ما يتم تداوله في هذا الصدد ما زال

“في مرحلة الفرضية، ولا يمكن أن يتحول إلى حقيقة إلا إذا توصلت جميع الدول الأعضاء في أوبك إلى إجماع مطلق”.

وتابع حول إمكانية حدوث ذلك، أن “اتفاق جميع أعضاء أوبك على تعليق مشاركة روسيا، في اتفاق [أوبك +] سيكون صعبًا من الناحية العملية، خاصة وأن الدول الأعضاء واجهت دائمًا صعوبة في توحيد قراراتها، حتى في المواقف الأقل حساسية، مقارنة بالأوضاع السائدة حالية منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني”.

كما نبه بوخروف إلى أن التوجه لهذا الخيار قد يؤدي “نحو تفكك المنظمة، التي تكافح من أجل تحمل مهامها، وفرض نفسها بشكل سيادي في مواجهة الأسواق المالية”.

وفي حال ما طرح هذا الموضوع فعليا على طاولة نقاش الدول الأعضاء في أوبك، رأى بوخروف أن الجزائر ستتمسك بموقفها المعلن عنه حاليا إزاء الأزمة الأوكرانية وهو “التزام الحياد النسبي، والعمل على عدم التأثير السلبي في التوازنات الهشة الموجودة”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بعض أعضاء “أوبك” يدرسون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة (أوبك+ الجديدة) على خلفية العقوبات الغربية.

ووفقا للصحيفة فإن وفودا في منظمة “أوبك” قالوا إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإنتاج النفط.

وقد تجاوز سعر نفط من خام برنت، بحسب بيانات تداول أمس، 123 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 24 آذار/مارس.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

العربية نت