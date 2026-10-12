الكشف عن جنسيتي الطيارين اللذين هبطا بطائرة “فلاي دبي” بعد إصابة قائدها

قال شوتا موساييف، وهو إسرائيلي ساعد في إنقاذ الطيار المصاب برحلة “فلاي دبي” من دبي لتل أبيب إن الطيارين الاحتياطيين اللذين هبطا بالطائرة كانا على الأرجح من نيوزيلندا وجنوب إفريقيا.

وأضاف موساييف لوكالة “ريا نوفوستي”: “طلب هذان الطياران من يانيف مغادرة قمرة القيادة لأنهما لم يكونا في كامل تركيزهما، وكانا بحاجة إلى وقت للتهدئة قبل مواصلة قيادة الطائرة. تحدثت معهما، وكما فهمت كان أحدهما من نيوزيلندا والآخر من جنوب إفريقيا”.

وأضاف: “بعد الهبوط في السعودية، التقيت بأحدهما وبدأت التحدث معه بالروسية، لكنه قال إنه لا يعرف الروسية، فواصلنا الحديث بالإنجليزية”.

وقد منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، أوسمة البطولة المدنية لشوتا موساييف وخمسة إسرائيليين آخرين على تصرفهم في أثناء الحادث على متن طائرة “فلاي دبي” بهدف منع وقوع كارثة جوية، وذلك في الثلاثين من سبتمبر الماضي.

وكانت طائرة “فلاي دبي” المتجهة من دبي إلى تل أبيب قد أرسلت في 30 سبتمبر إشارة استغاثة، وهبطت بعد ذلك هبوطًا اضطراريا في السعودية. وأعلنت الشركة لاحقا عن وقوع شجار بين الطيارين أثناء الرحلة، ثم ظهرت في وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن أحد الطيارين جرح الآخر وأراد إحداث كارثة جوية.

والمهاجم المفترض هو مواطن عُماني يبلغ من العمر 29 عاما يدعى همام الحمامي، وكان يعمل سابقا في شركة الطيران العمانية وأُوقف عن العمل بسبب آرائه الراديكالية.

ووصفت السلطات الإسرائيلية الحادث بأنه محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي، كما أعلنت النيابة العامة الإماراتية، التي تتولى التحقيق في الحادث، أن الاستنتاجات الأولية تشير أيضا إلى محاولة تنفيذ عمل إرهابي.

المصدر: ريا نوفوستي + روسيا اليوم