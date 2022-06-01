شاهد بالفيديو طقوس رش المياه: هبطت بمطار الخرطوم.. تاركو تُضيف طائرة جديدة لاسطولها





وسط إستقبال كبير وفرحة من منسوبي شركة تاركو وعاملين بمطار الخرطوم هبطت مساء اليوم الاربعاء طائرة جديدة من طراز B-737-800،وتحمل التسجيل السوداني ST-TA

وكانت تاركو قد اضافت الشهر الماضي طائرة البوينغ NG 737-800 وتعد الأولى من هذا الطراز التي تحمل الرمز السوداني ST-TAA.

وتخطط إدارة شركة تاركو لزيادة عدد الطائرات لتسيير رحلات إلى محطات عالمية جديدة على رأسها خمسة مدن إماراتية.

وشهد وصول الطائرة حضور كبير وسط إشادة واسعة بتطور تاركو وحرصها على أحداث نقلة حقيقة في مسار الطيران بالبلاد، وأشاد عدد من الذين حضروا الإحتفال الذي جاء في أجواء فرايحية بشركة تاركو واعتبروا أن اضافتها لطائرتين بتسجيل سوداني يعد مكسباً كبيراً لصناعة الطيران في البلاد، واشاروا إلى أن هذا من شأنه زيادة نسبة شركات الطيران السودانية من حصة سوق السفر.

والجدير بالذكر أن شركة تاركو تُعد من الشركات الوطنية التي تعتمد على الشباب بنسبة تتجاوز ٧٠٪ من قوتها العاملة بالإضافة إلى كفاءات وطنية من أصحاب الخبرة، وتوفر فرص عمل لالاف الأيدي العاملة وترفد الإقتصاد الوطني.

الخرطوم:طيران بلدنا

