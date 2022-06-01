نقل وزير الدفاع الأسبق للمستشفى العسكري





كشف ممثل الدفاع، المحامي محمد شوكت اليوم، عن نقل وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة عبد الرحيم محمد حسين، إلى المستشفى العسكري بأم درمان وذلك لإصابته بعدم استقرار في السكرى.

ويواجه عبد الرحيم الإتهام بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه في قطع أراضٍ وعقارات وأموال.

وقال شوكت للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية في أركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت اليوم الأربعاء، إن موكله يعاني من مرض عدم استقرار مستوى السكرى لديه، مما استدعى نقله من محبسه بسجن كوبر القومي للكشف والفحص الطبي بإحدى المستشفيات العسكرية بأم درمان.

وفي السياق، أودع ممثل الدفاع عن وزير الدفاع الأسبق، منضدة المحكمة، طلباً التمس من خلاله محاكمة عبد الرحيم محمد حسين غيابياً وذلك حتى تستقر حالته الصحية لحاجته للرعاية الصحية جراء مرضه، فيما اشترطت المحكمة وضع مستند تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم من الأطباء المباشرين له، ومن ثم الفصل في الطلب.

والتزم المحامي محمد شوكت للمحكمة باحضار التقرير الطبي لحالة المتهم، ورفعت المحكمة جلستها إلى الاسبوع المقبل.

يذكر أن المحكمة أجلت جلستها اليوم، لغياب المتهم عبد الرحيم بسبب مرضه، حيث كان مقرراً مواصلة مناقشة المحقِّق النيابي بواسطة محامي الدفاع.

صحيفة الصيحة