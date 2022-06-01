المقاومة تعلن الخروج في موكب ذكرى (فض الاعتصام)





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة بالخرطوم، عن خروج مواكب بعد غدٍ الجمعة 3 يونيو الحالي، لإحياء ذكرى فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقالت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم في تصريح صحفي مشترك اليوم، إن المواكب ستخرج في 3 يونيو من أجل تحقيق مصالح الناس التواقين للتغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات.

وأعلنت أن الفعاليات ستبدأ من غدٍ الخميس، بالاستعداد والتجهيز ليوم الثالث من يونيو الذي يبدأ بحرق الإطارات صباحاً ومواكب للمدن ما بعد صلاة الجمعة وتنتهي باعتصام اليوم الواحد.

صحيفة الصيحة