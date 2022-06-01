إغماءاتٌ وسط مُعلِّمات بسبب تدافع لصرف المرتبات





انتقد عددٌ من المعلمين بمحلية شرق النيل، عملية صرف المرتبات التي تمّت اليوم عبر النوافذ، وأكّدوا أن فيها إهانة للمعلمين والمعلمات.

وقال المعلم السر إبراهيم حمزة لـ(الصيحة): “تقاطرت أعدادٌ كبيرةٌ من المُعلِّمين والمعلمات على النوافذ لصرف مرتب مايو، وكل مُعلِّم يبرز بطاقته ويتم تسجيلها ومن ثم يقوم بصرف راتبه”، وأوضح أنّ التدافع نحو النوافذ أدّى إلى حُدُوث حالات إغماء لعدد من المعلمات وتم إسعافهن، وقال إن التدافع نحو نوافذ الصرف كان أشبه برمي الجمرات وصاحبته مشاحنات بين المعلمين والمعلمات.

وحمَّل المُعلِّمون، المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مسؤولية ما حدث، وتابعوا “كان من واجبه أن يحترم المُعلِّمين بأن يتم صرف الأجور بصورة تُليق بالمُعلِّم”.

صحيفة الصيحة