وزارة النفط السودانية: لا زيادة جديدة في اسعار الوقود





نفت وزارة النفط ، ما تردد عن تطبيق زيادة جديدة في اسعار الوقود اليوم.

ووصفت مصادر مطلعة بوزارة النفط في حديثها لموقع( ST)، الحديث عن تطبيق زيادة جديدة في اسعار الجازولين والبنزين بولاية الخرطوم ، بأنه غير صحيح.

ودعت المصادر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الي تحري الدقة والمصداقية في تناول الاخبار .

وفي السياق ذاته أكد عدد من أصحاب المركبات العامة والخاصة، عدم زيادة أسعار الوقود. وأكدوا أنه لم تطرأ أي زيادة في اسعار الوقود، وأنهم اشتروا الوقود بنفس الأسعار القديمة حتي مساء اليوم.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد ذكرت أن الشركات المستوردة للوقود أسعار البنزين و الجازولين، ليقفز سعر لتر البنزين بولاية الخرطوم إلى (720) جنيه في وقت ارتفع سعر لتر الجازولين إلى (700) جنيه ،كما أن الأسعار ستتباين في كل ولاية طبقاً لتكلفة الترحيل و الرسوم التي تفرضها الولايات.

الخرطوم: ST